Man van 44 uit Zwevegem vermist

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, en de politie is op zoek naar Lilian Delombaerde uit Zwevegem.

Op dinsdag 24 december vorig jaar verdween Lilian Delombaerde. De man van 44 werd die dag voor het laatst gezien om 13u30 aan het station van Kortrijk. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Lilian is 1m75 lang en mager. Hij heeft groene ogen en is kalend. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een blauwe jeans, een blauwe jas, een blauwe trui en vermoedelijk een wit hemd met blauwe stippen.

Hebt u Lilian Delombaerde nog gezien of weet u waar hij is, neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800 30300. U kan uw tips ook sturen naar opsporingen@police.belgium.eu.