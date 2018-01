Man van 60 uit Nieuwpoort vermist

De vermiste werd voor het laatst gezien op woensdag 10 januari 2018 omstreeks 15.00 uur ter hoogte van de jachthaven in de Watersportlaan. Christian Dereuddre is mager gebouwd en 1m67 meter groot. Hij heeft kort grijs-bruin haar en blauw-groene ogen. Zijn gezicht is behaard en hij ziet er wat onverzorgd uit. De man draagt vermoedelijk een geruit rood hemd, een jeansbroek en een regenjas van zwart-gele kleur. Hij heeft wellicht zijn identiteitskaart op zak.

Heeft u meer informatie over deze zaak? Laat het de politie weten via het gratis nummer 0800/30 300.