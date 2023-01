Man van 78 woont in vervallen caravan, gemeente wil hem weg

Spiere-Helkijn laat een deurwaarder vaststellen hoe een André, een man van 78 de omgeving van het kanaal laat verloederen. Hij woont er in een vervallen caravan, zonder water of stroom. De gemeente krijgt hem niet weg.

De eigenaar van de grond, de Vlaamse Waterweg, doet zelf ook te weinig, klinkt het. Maar intussen zorgt het afval voor steeds meer overlast.

De man woont er al sinds 2018. De gemeente Spiere-Helkijn heeft alles geprobeerd om hem op andere gedachten te brengen, maar hij wil er niet weg. Dirk Walraet, burgemeester Spiere-Helkijn: "Hij is onder budgetbegeleiding. Alles is geregeld voor zijn pensioen, maar hij weigert mee te werken."

De man is er overdag zelden. Ook vandaag troffen wij hem niet 'thuis'. Elke dag vertrekt hij rond 6 uur ’s ochtends naar markten en warenhuizen om er etensresten op te halen en komt pas ’s avonds weer thuis. En zo komt er elke dag een beetje afval bij. "Het interesseert hem niet. Zogezegd, hij 'jeunt' zich hier in Spiere-Helkijn. Hij wil hier blijven. Wij hebben al een sociale woning aangeboden, maar er is nul medewerking."

Man heeft eigendom in Wallonië

De gemeente kan niet zomaar ingrijpen, want het terrein langs het kanaal dat de man ingenomen heeft is eigendom van De Vlaamse Waterweg en daar blijft het oorverdovend stil, ook na de klachten die het gemeentebestuur heeft overgemaakt. "Wij hebben nu met de gemeente een deurwaarder gestuurd voor vaststelling van de zaken. En daarmee gaan wij nu De Vlaamse Waterweg aanvallen, aangezien zij op illegale wijze iemand herbergen op hun terrein en geen initiatief nemen."

De man zou een eigendom hebben in de omgeving van Ath, maar wellicht door juridische problemen kan hij niet terug naar zijn woning. Hij wil op dit terrein blijven wonen, maar dat mag en kan dus niet.