Man van 82 uit Brugge vermist

Op dinsdag 7 januari om 20 uur verliet de 82-jarige Louis Debackere het Sint-Lucas ziekenhuis in de Sint-Lucaslaan in Brugge. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Louis Debackere is 1m65 lang en mager. Hij heeft grijs haar en is kalend. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een beige jas en een donkere broek. Hij gebruikte een donkere wandelstok.

Hebt u Louis Debackere nog gezien of weet u waar hij is, neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800 30300. U kan uw tips ook sturen naar opsporingen@police.belgium.eu. Dit bericht kan u nalezen op www.politie.be.