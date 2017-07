Man verdacht van brandstichting langer in cel

Hij ontkent met klem dat hij iets met de brand in zijn eigen woning te maken heeft. Dinsdag ontstond rond 13.45 uur voor de derde keer in enkele weken tijd brand in zijn woning langs de Lindenhofstraat.. Het vuur ontstond ter hoogte van de douche en vernielde de hele badkamer. Ook de rest van de woning liep heel wat schade op. De brandweercommandant en de branddeskundige kwamen tot de conclusie dat de oorzaak van de brand niet accidenteel kon zijn. De eigenaar van de woning werd op de rooster gelegd, maar de man ontkent de feiten. Hij was op zijn werk toen het vuur ontstond. Volgens de deskundige kan hij echter perfect voor zijn vertrek ervoor gezorgd hebben dat de brand later zou ontstaan.

Budgetbeheer

"Maar men legt niet uit hoe hij dat dan zou moeten gedaan hebben", aldus Patrick Bernard Martens, advocaat van de verdachte. De speurders zien een mogelijk motief in de financiële problemen van de Gistelnaar. Zijn huis zou ook voor een te groot bedrag verzekerd zijn. Volgens de verdediging volgt zijn cliënt echter uit eigen beweging budgetbeheer voor relatief kleine schulden. De verdediging zal beroep aantekenen tegen de beslissing van de raadkamer. Over twee weken zal de KI in Gent zich moeten uitspreken over de verdere aanhouding van de verdachte.