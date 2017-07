Man verdacht van moord in Diksmuide

In de zaak van een dodelijke steekpartij in Diksmuide wordt een 50-jarige verdachte woensdag in de vooravond voor de onderzoeksrechter geleid op verdenking van moord. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne.

Een 39-jarige vrouw, de vriendin van de verdachte, kwam om het leven door een steekwonde in de borst. De feiten speelden zich dinsdag rond 19.30 uur af in een appartement in de Stationsstraat in Diksmuide. Het slachtoffer werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar bezweek daar later op de avond aan haar verwondingen.

Haar 50-jarige vriend werd gearresteerd voor zijn rol in de steekpartij. Hij werd ondertussen al een eerste keer verhoord, maar de inhoud van zijn verklaringen is nog niet bekend.

Bij de uitwendige lijkschouwing stelde de wetsdokter een steekwonde in de borststreek van het slachtoffer vast. Het gebruikte wapen werd voorlopig nog niet teruggevonden. Er volgt later deze week nog een autopsie.

De verdachte wordt woensdag in de vooravond voor de onderzoeksrechter geleid, die zal beslissen over zijn aanhouding. De feiten zijn voorlopig als moord gekwalificeerd.

Vrouw sterft na messteek in Diksmuide