Man veroordeeld tot 37 maanden voor slagen aan zijn bejaarde moeder

Volgens het openbaar ministerie was hij uit op haar erfenis. Het parket vroeg 4 jaar cel voor poging tot oudermoord, maar daarvoor werd hij vrijgesproken.

De feiten dateren van 31 januari. De beklaagde had net de gevangenis verlaten en was bij zijn 88-jarige blinde moeder ingetrokken. "Toen de thuisverpleegster die dag binnenkwam in de woning, merkte ze meteen op dat er iets fout was. Het slachtoffer was erg angstig en had een opgezwollen gezicht", zo begon de procureur zijn verhaal. "Ze stelde voor om haar naar het ziekenhuis te brengen, maar reed door naar de politie. Daar vertelde de vrouw dat haar zoon haar twee keer had proberen verstikken met een handdoek." De verdachte zou zijn moeder volgens enkele getuigen meermaals met de dood hebben bedreigd en zou kampen met een zwaar alcoholprobleem.

Volgens het openbaar ministerie was de beklaagde uit op haar geld. "Het slachtoffer heeft een stevige spaarboek en enkele onroerende goederen, terwijl haar zoon er een rijkelijke levensstijl op nahoudt maar geen inkomen heeft." De advocaat van de beklaagde meende dat het slechts om slagen en verwondingen ging. "De vrouw had spijt dat ze mijn cliënt bij haar liet intrekken. Na de feiten zag ze haar kans schoon om er een schep bovenop te doen zodat hij terug naar de gevangenis zou moeten."

De Kortrijkse strafrechter ging mee in het verhaal van de verdediging en sprak hem vrij voor poging tot oudermoord. Voor opzettelijke slagen en verwondingen werd hij dinsdag veroordeeld tot een celstraf van 37 maanden.