Man verschanst zich in appartement Oostduinkerke

Woensdagnamiddag was het IJslandplein in Oostduinkerke volledig onbereikbaar door een actie van ...

Een tiental voertuigen van het SIE, waarvan enkele anoniem, stonden opgesteld op het plein. Een twintigtal politiemensen, uitgedost in speciale interventiekledij en gewapend, drongen binnen in een appartementsblok waar zich volgens de berichten ter plaatse, een man ophield die werd gezocht.

Hij had zich in zijn appartement verschanst. De grote machtsontplooiing werd vanaf de straat gade geslagen door een aantal mensen van de pers en enkele verbaasde voorbijgangers.