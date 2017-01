Man verschanst zich in appartement vol steekwapens

De politie heeft donderdag succesvol een 53-jarige Oostendenaar overmeesterd die zich had opgesloten in zijn appartement vol steekwapens in de Schipperstraat.

Het waren werknemers van Eandis die de politie verwittigden. De werkmannen voerden nutswerken uit in de Schipperstraat, maar dat zinde een van de bewoners in de straat niet. De man begon met water te gooien. Daarna zelfs met servies uit zijn keuken. Uit observaties bleek dat de man over een heel arsenaal slag- en steekwapens beschikte, waaronder gevechtsbijlen. Even was er sprake dat er mogelijk ook een vuurwapen in het appartement lag, maar dat bleek uiteindelijk niet te kloppen.

Omdat de man alle medewerking weigerde en mogelijk een gevaar vormde, besloot de politie binnen te vallen. De verdachte werd overmeesterd en bestuurlijk opgesloten. Hij is geen onbekende voor de politie. In het ziekenhuis volgde een evaluatie van zijn psychische toestand. Mogelijk zal de man gecolloqeerd worden.