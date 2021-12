Man voert in zwembroek actie voor klimaat

Bruggeling Wouter Mouton heeft opnieuw een actie gevoerd voor het klimaat. Dit keer liep hij in zijn zwembroek rond in het centrum van de stad. “Recordtemperaturen deze dagen, mooie aanleiding voor een actie,” zegt hij.

Op zijn protestbord hekelt hij het feit dat Brugge nog geen klimaatplan heeft. Mouton is een klimaatactivist van Extinction Rebellion. Hij hield in 2019 nog een hongerstaking van 10 dagen.

Burgemeester De fauw reageert verbaasd: “Ik denk dat hij niet goed de actualiteit volgt, want het schepencollege heeft recent het klimaatbeleid goedgekeurd. Dat moet nu verder worden goedgekeurd door verschillende instanties, zoals de jeugddienst, grandparents4climate, .... . Normaal komt het finaal voor in de gemeenteraad in januari of februari.”

