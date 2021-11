De broer van de verdachte voor de moord op een vrouw van 65 in Kortrijk is vrij onder voorwaarden. Het slachtoffer was zijn buurvrouw, waar hij al een tijd moeilijkheden mee had.

Zijn zus takelde de vrouw onlangs zwaar toe, ze overleed later in het ziekenhuis. De zus zit daarvoor in de cel. De broer zelf was daar niet bij, maar hij verwittigde de hulpdiensten niet toen hij thuiskwam. Hij was al vrij onder voorwaarden voor andere feiten en wilde niet in deze zaak betrokken raken. Maar de politie pakte hem toch op voor schuldig verzuim.

