Man vrijgesproken voor verkrachting van echtgenote

Door de vaginale bloedingen verkeerde het slachtoffer even in levensgevaar, maar volgens de rechters is er twijfel over hoe die verwondingen zijn ontstaan. Voor partnergeweld kreeg J.C. opschorting van straf, gekoppeld aan voorwaarden.

Het koppel was al ruim twintig jaar getrouwd toen de vrouw in 2019 aangifte deed van partnergeweld. Ze verklaarde dat de beklaagde onder invloed van alcohol regelmatig agressief uit de hoek kwam. Zo kreeg ze op 15 september 2019 op café een duw tijdens een banale discussie. Het slachtoffer viel op de grond en was door een gebroken hand wekenlang werkonbekwaam.

In mei 2016 was de vrouw al eens met een gescheurde baarmoederhals in het ziekenhuis beland. Door de vaginale bloedingen verkeerde ze in eerste instantie zelfs in levensgevaar. Volgens de wetsdokter kunnen die verwondingen enkel verklaard worden door een brutale verkrachting met een voorwerp.

Relatie hersteld

Volgens de verdediging weten beide betrokkenen door overmatig alcoholgebruik zelf niet wat er die nacht precies zou gebeurd zijn. "Maar ze heeft zelf verklaard dat hij haar nooit geforceerd heeft om dingen te doen", aldus meester Serge Defrenne. Er werd ook gewezen op andere mogelijke oorzaken voor de bloedingen, zoals een eerder uitgevoerde biopsie. Het OM merkte wel op dat het echtpaar pas jaren later plots met die versie op de proppen kwam.

Na de aangifte stond J.C. onder voorwaarden, waardoor hij zes maanden lang geen contact mocht hebben met zijn echtgenote. Sindsdien is de relatie hersteld en is hij helemaal alcoholvrij. In die omstandigheden vroeg meester Defrenne met succes om voor de slagen en verwondingen opschorting van straf uit te spreken. C. zal zich de komende drie jaar wel moeten houden aan een reeks voorwaarden, zoals een alcoholverbod.