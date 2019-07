Man wil hulp bieden op pechstrook, maar wordt overvallen

Een man is in Menen overvallen toen hij stopte om hulp te bieden aan een autobestuurder op de pechstrook, meldt de vrt.

Hij wou de E17 oprijden aan de oprit van de LAR. Toen hij de auto opmerkte zette hij zich aan de kant, maar dan sprong er een gewapende man uit de wagen die hem verplichtte om geld af te halen. Hij moest samen met de dader naar Kortrijk rijden, terwijl zijn kompaan hen met de bewuste "pechwagen" achterna reed. In Kortrijk haalde hij 500 euro af, meldt de nieuwsdienst, maar dat bleek niet genoeg te zijn. In Harelbeke haalde hij nog eens 1500 euro af. Daarna maakten de daders zich uit de voeten. De politie is een onderzoek gestart.