Man wil kalf redden uit stalbrand, maar komt daarbij om

Bij een stalbrand in Deerlijk is afgelopen nacht een man van 50 om het leven gekomen.

Zijn vader is met zware brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

De brand brak uit om 4 uur in een stal in de Oudenaardse Heerweg in Deerlijk. Omdat er een koe moest kalven, waren de boer en zijn vader in de stal aanwezig. Om het pasgeboren kalf op te warmen, werd het onder een gloeilamp geplaatst. Die lamp veroorzaakte de brand. "Het slachtoffer probeerde nog om het kalfje uit de brand te redden, maar kon zelf niet meer ontkomen en overleed", vertelt Tom Janssens, woordvoerder van het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.