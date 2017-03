Man wil kind in auto lokken in Beveren-Leie

De jongen was op weg naar de basisschool in Beveren-Leie toen hij werd aangesproken door een vreemde man in een zwarte wagen met getinte ruiten. De man wilde het kind in de auto lokken met een grote som geld. Het kind vluchtte naar huis en vertelde het verhaal aan zijn ouders waarna de politie werd ingelicht. Het parket laat weten dat er een onderzoek loopt, ook naar eventuele andere feiten. Want eerder deze maand werden twee kinderen aangesproken door een man toen ze aankwamen aan het sportcentrum in Gullegem. En enkele dagen later werden kinderen achtervolgd door een witte camionette toen ze van school kwamen.

In Wevelgem is de politie Grensleie bezig met een onderzoek in een gelijkaardige zaak