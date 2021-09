Man zeilt elf maanden van Australië naar Zeebrugge

Vader Daniel Meyns: “Wat moet je daarvan denken ? We hebben dat proberen af te raden, maar dat is nooit gelukt. Hoe meer je dat afraadt, hoe meer zin hij kreeg om ervoor te gaan. En dan hebben we hem maar gesteund, en geholpen om het waar te maken.”

Met een jachtbrevet, en een tweedehands 1979 Formosa ketch 41, Zukini gedoopt, vertrok Arno eind oktober 2020 vanuit Brisbane, een ongekend avontuur tegemoet. “Het is wel anders verlopen, met covid, landen die gesloten waren, en daardoor langere afstanden die gezeild moesten worden. Dan heb ik toch besloten om door het Suezkanaal naar Europa terug te keren.” (lees verder onder de foto)

Vast door Ever Given

Maar daar lag de Ever Given in de weg, en dat zorgde voor nog meer vertraging. Eenzaamheid was de grootste tegenstrever onderweg, gelukkig was er Frieda. “De hond was er ook, die heeft het de hele reis goed gedaan. Ook niet simpel, want op veel eilanden mocht die niet aan wal. Ja, de eerste keer was in Soedan, dus dat was wel een lange afstand. Maar het is een boothond geworden, en die is dat gewoon.”

De familie hoopt nu dat Arno in België blijft. Maar… “De boot heeft het goed gedaan, daar heb ik alle vertrouwen in. Zoveel zelfs dat ik nog eens de wereld wil rondzeilen. Ja, dat komt sowieso nog. Maar eerst wat werken.”