Man zwaargewond bij steekpartij in Oostende, dader op de vlucht

Bij een steekpartij in Oostende is woensdagmiddag een man zwaargewond geraakt. Dat bevestigt de politie van de zone Oostende. De dader zou momenteel nog voortvluchtig zijn.

Het incident deed zich rond 12.30 uur voor langs de Torhoutsesteenweg, ter hoogte van het Professor MacLeodplein. De precieze omstandigheden zijn nog niet bekend, maar het staat wel vast dat een man bij de steekpartij ernstige verwondingen opliep. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk of zijn toestand levensbedreigend is.

Straks meer.