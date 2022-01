Man zwaargewond na aanrijding in Middelkerke

Zaterdagavond werd een zestiger die met zijn hondje aan het wandelen was langs de Leopoldlaan in Middelkerke aangereden door een personenwagen die uit de richting van Westende kwam.

De man stak over op het zebrapad aan een oversteekplaats van de kusttram toen hij gegrepen werd door de personenwagen met een vrouw uit Jabbeke aan het stuur. De man kwam eerst tegen de vooruit van de wagen terecht waarna hij zwaar op het asfalt viel.

De brandweer plaatste een tent over het slachtoffer en een MUG-dienst diende de man de eerste zorgen toe. Later werd de man in levensgevaar naar het AZ-Damiaan in Oostende overgebracht.

Door het ongeval werd er lange tijd één rijvak afgesloten in de richting van Oostende.

De voorruit van de wagen werd verbrijzeld waardoor de wagen moest getakeld worden.