Man zwaargewond na ongeval met hoogtewerker

In de Cayennestraat in Oostkerke bij Diksmuide is maandagnamiddag een ongeval gebeurd waarbij een 27-jarige arbeider uit Aalter zwaar gewond raakte.

. Bij het laden van de hoogtewerker schoot deze plots van de aanhangwagen en kantelde waarbij de man die het toestel bediende bovenaan in de korf een eind werd weg gekatapulteerd. Hij kwam daarbij met zijn hoofd op de aanhangwagen terecht. De MUG dienst kwam ter plaatse en de man werd na stabilisatie over gebracht naar het ziekenhuis AZ-Delta in Roeselare. Hoe de toestand is van de arbeider is momenteel nog niets meer bekend. De brandweer van Diksmuide kwam eveneens ter plaatse om bijstand te verlenen. Het parket vorderde de Dienst Toezicht Welzijn op het Werk om de omstandigheden te onderzoeken.