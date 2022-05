Manche wereldbeker para-cycling in Oostende: 400 atleten uit 40 landen

Diederik Ampe uit Brugge is één van de bijna 400 atleten uit 40 landen die het tegen elkaar opnemen in verschillende categorieën. Zo heb je renners op een gewone fiets, maar je hebt ook driewielers, tandemfietsen en handbikers, ingedeeld volgens hun fysieke beperking.

"Ik zat vroeger in het wielrennen. Na mijn hersenbloeding dacht ik dat de wielersport voor mij verloren was. Maar dankzij organisaties als Parantee Psylos krijgen wij de kans om de sport die we zo graag doen te blijven beoefenen", klinkt het bij Diederik Ampe.

Aandacht voor G-sport gegroeid

De aandacht voor G-sport in het algemeen is zeker gegroeid, en para-cycling is gewoon topsport. Dat zegt ook ex-paralympiër Koen Reyserhove. Hij nam deel aan de Spelen in Londen in 2012.

"Ik kan er zelf ook over mee spreken, ik heb het zelf ook meegemaakt. Wij worden begeleid als topsporters en leven daar 100 procent naar toe. Als je het niveau wil halen zoals hier aanwezig is op de wereldbekerwedstrijd, dan ben je verplicht om er alles voor te geven. Dat is ook het leuke om jezelf te meten met mensen die alles geven en de besten komen dan naar boven."

Wie in Oostende punten pakt, maakt kans op een plek voor de Paralympische spelen in 2024.