Mandatarissen stappen uit lokale N-VA in Knokke-Heist

verlaten de N-VA in Knokke-Heist.

De mandatarissen voelen zich al een poos niet meer goed binnen de lokale afdeling. "Er heerst een negatieve mentaliteit bij sommige bestuursleden waar we niet mee overweg kunnen", zeggen zij. "Wij willen constructief meewerken in Knokke-Heist en goede voorstellen worden door deze houding gewoonweg afgeblokt door de meerderheid, vertelt Françoise.

"Er heerst ook geen groepsgevoel meer na vijf jaar en de afdeling lijkt met momenten meer op een éénmanspartij, wat we ten zeerste betreuren. Tevens worden soms bepaalde zaken online gebracht waar wij niet mee akkoord gaan. We willen zeker niet met modder gooien en gaan als vrienden uit elkaar, maar binnen de afdeling werkt het niet meer voor ons zegt Olivier. We blijven ons zeker en vast verder inzetten voor Knokke-Heist".