Mannen veroordeeld voor doodslag Vietnamezen in koelcontainer

Een Londense rechtbank heeft twee mannen veroordeeld voor doodslag vanwege de dood van 39 Vietnamese migranten in een koelcontainer in oktober vorig jaar.

Ze werden ook schuldig verklaard aan mensenhandel. De strafmaat is nog niet uitgesproken, maar de twee, een man van 43 en een van 24 jaar, riskeren wel levenslang. Twee andere mannen van 24 en 38 jaar oud zijn veroordeeld voor mensenhandel. In Groot-Brittannië zijn nu al acht personen in deze zaak veroordeeld.

De 39 lichamen werden op 23 oktober 2019 ontdekt in een container in de gemeente Grays, in het graafschap Essex, in het oosten van het land. De vaak jonge mannen en vrouwen zouden mensenhandelaars tienduizenden euro's betalen om Groot-Brittanië in gesmokkeld te worden. Ook in België en Frankrijk zijn verschillende verdachten opgepakt in de zaak, waarvan vermoed wordt dat ze geholpen hebben om migranten vanuit Zuidoost-Azië te smokkelen. Ook in Vietnam zitten vermoedelijke leden van het mensensmokkelnetwerk in de cel. Het koeltransport was uit Zeebrugge vertrokken.

