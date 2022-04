Het iconische kunstwerk dat al meer dan twintig jaar ebbe en vloed en weer en wind trotseert, kreeg een grondige opknapbeurt. Door de regelmatige strandopspuitingen na zwaar stormweer raakte hij ook onder het zand bedolven.

“De zee, die grote beeldhouwer” want zo noemt kunstenaar Folon zijn bronzenfiguurtje is iets meer zeewaarts geplaatst. Zo is het effect van het kunstwerk groter bij vloed. Het lijkt dan of de man rechtstaat midden de zee.