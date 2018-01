Maquette Bellewaerde Aquapark voorgesteld

Het Ieperse pretpark Bellewaerde is gestart met de voorbereidende werken voor de bouw van een Aquapark. Meteen is ook de maquette voorgesteld.

Het gloednieuwe indoorwaterpark, dat Bellewaerde Aquapark zal heten, heeft de ambitie om het meest complete waterpark voor de hele familie te worden. De volledige site zal zo’n 3000 m² zijn en zich op de parking aan de Meenseweg bevinden. De werkzaamheden voor Bellewaerde Aquapark zullen ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen. De opening van het gloednieuwe indoorwaterpark is voorzien in het voorjaar van 2019.

Er komen verschillende waterspeeltuigen in een oase van groen, twee interactieve expeditieboten, een lazy river, een ligweide, een restaurant en enkele waterglijbanen.