Marc Depaepe bijna campusrector af

Over enkele maanden neemt rector Marc Depaepe afscheid van de Kulak in Kortrijk en de campussen in Brugge en Oostende.

Hij zou er graag nog een termijn bij doen, maar zijn leeftijd dat niet toe. Depaepe blikt terug over de voorbije vier jaar. "We hebben vooral aan de menselijke kant proberen te werken en aan een warmhartig beleid. Ik mag stellen dat we daarin geslaagd zijn".

Depaepe wou de universiteit vooral niet als een bedrijf aansturen. Daarnaast haalde hij ook centen binnen voor onderzoek en recent nog voor een groot project samen met Rijsel. Straks opent in Kortrijk het edulab voor onderzoek naar digitalisering van het onderwijs. In juni opent ook het nieuwe gebouw aan het station in Brugge waar de 500 studenten van Brugge en Oostende hun intrek zullen nemen. Uitdaging voor de nieuwe rector is volgens Depaepe de afgestudeerden hier houden of zelfs terughalen uit Leuven, maar ook het beleid afstemmen op de West-Vlaamse regio.