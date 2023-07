Marc Van Ranst opent eerste kunsttentoonstelling in Knokke

Viroloog Marc Van Ranst opent dit weekend zijn eerste tentoonstelling in de Gallery Lauren Van Middelem in Knokke. De werken vallen onder de noemer van abstracte digitale kunst.

De verzameling afdrukken van het digitaal werk van de viroloog kreeg de naam "Metamorphosis, exploring abstract realms through digital art". Voor deze tentoonstelling heeft Van Ranst zijn meest kleurrijke werken geselecteerd. Zijn zwart-wit werken komen hier niet aan bod.

De meeste werken in de tentoonstelling zijn afgedrukt op aluminium onder acrylglas. Van Ranst kiest voor acryl omdat dat materiaal de illusie van diepte creëert. De viroloog beseft dat hij als beginnend kunstenaar nog op zoek is naar zijn eigen stijl. De prijszetting laat hij dan ook volledig over aan het ervaren team van de galerij.

Foto als aanzet van kleuren en vormen

Zo'n 10 jaar geleden begon de bekende viroloog met het nemen van foto's. Daarna volgde de kennismaking met digitale kunstsoftware en ging alles aan het rollen. Op aanraden van zijn zoon postte hij vorig jaar enkele werken op sociale media en dat viel in goede aarde.

Van Ranst is de man van de digitale kunst, maar hij experimenteert ook met bijvoorbeeld wascotechniek. Toch start het proces van Van Ranst altijd met een foto die hij zelf heeft genomen, ook al is die foto vaak nog amper te herkennen in het eindresultaat.