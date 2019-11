Mariënstede stelt unieke slimme kassa voor

De bewoners van Mariënstede verkopen allerlei producten in een winkeltje in het centrum. Maar heel wat mensen kunnen niet overweg met de traditionele kassa, omdat je moet kunnen lezen, rekenen, wegen, enz. Daarom ging het centrum op zoek naar een systeem waar ook mensen met een zware beperking mee kunnen werken. Dat leidde tot een unieke aangepaste kassa, die werkt met duimherkenning, een scanner, en een systeem dat automatisch geld terug geeft.

De vooruitstrevende kassa moet niet alleen in de buurtwinkel van Mariënstede bijkomende kansen bieden aan mensen met een beperking, maar ook elders. Het is dus de bedoeling om die kassa ook in andere organisaties in te zetten.