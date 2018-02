Maria en Marc meest voorkomende namen

Maria en Marc zijn de meest voorkomende voornamen in Vlaanderen. Dat blijkt uit gegevens die het Belgische statistiekbureau Statbel heeft verzameld voor de volledige bevolking in 2017.

De cijfers hebben betrekkingen op alle leeftijden.

Uit de gegevens van Statbel blijkt dat Marc 45.746 keer voorkomt in Vlaanderen en daarmee de belangrijkste mannelijke voornaam is. Daarna volgen Jan (41.010), Luc (40.319), Patrick (34.681) en Dirk (32.201). Marc blijkt vooral in de leeftijdscategorie tussen 18 en 64 jaar goed te scoren. Want bij de 65-plussers scoren Willy, Roger en Jozef duidelijk beter, terwijl de minderjarigen vaker Robbe, Thomas of Milan heten.

Bij de Vlaamse vrouwen valt dan weer het hoge aantal Maria's op: 103.820. Dat is meer dan het dubbel van Marie (46.127), die als nummer twee op de Vlaamse ranglijst wel nog Rita (30.864), Ann (24.975) en Martine (24.062) voorafgaat. Maria staat op kop in alle leeftijdscategorieën boven de achttien jaar. Bij de minderjarigen doen de namen Emma, Marie en Laura het dan weer beter.