Mariabeeldje na ruim 100 jaar terug in kathedraal

Het gaat om een opmerkelijk intact gebleven Mariabeeldje. Het draagt het opschrift ‘Notre Dame des Victoires’. Militair Richard Wigglesworth nam het tijdens de Eerste Wereldoorlog mee uit de kathedraal. Het is zijn kleinzoon Mike Major die het beeld nu terugbracht naar Ieper. Richard Wigglesworth vond het beeldje bij de Tweede Slag om Ieper in de Sint-Maartenskathedraal. Hij onderging twee gasaanvallen en brak zijn been waarna hij verzorgd werd bij een Belgisch gezin. Hij keerde terug naar huis. Na het overlijden van zijn echtgenote Elisabeth in 1961 kwam het beeldje terecht bij kleinzoon Mike Major, die het nu, naar de wens van zijn grootvader, terugbrengt naar de plaats van oorsprong. Het Mariabeeldje krijgt nu weer een plaats in de kathedraal, waar het meer dan 100 jaar geleden uit gered werd.