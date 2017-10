Maatwerkbedrijf Mariasteen in Hooglede gebruikt sinds kort het Light Guide Systeem en is daarmee het eerste Europese bedrijf.

Het is een slimme manier om werknemers in een bedrijf te helpen bij het productieproces. Het systeem projecteert namelijk de instructies op het werkblad. Complexe taken zijn daarmee en stuk eenvoudiger en er is de garantie dat het product correct is opgebouwd.