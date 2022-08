Marie treedt voor het eerst op met Samson in zomershow

Samson zelf heeft de voorbije 320 jaar al 1.500 zomershows gespeeld, voor zijn nieuwe baasje Marie is het allemaal nog nieuw. Maar de 2.000 kinderen in de zaal vonden het fantastisch.

Marie en Samson spelen de show deze maand twee keer per dag in het Plopsatheater. Ze weten nu al ongeveer hoeveel kinderen ze gelukkig gaan maken. Marie: "Oei, dat is met wiskunde hoor, Samson. We spelen twee shows per dag. en dat vijf keer per week, drie weken aan een stuk. En in de zaal kunnen zo'n 1.200 mensen. Dus dat is heel heel veel hoor Samson."