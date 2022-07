Marieke Blomme begeleidt triatleten op zee

Wie ervan droomt om eens 16 kilometer te zwemmen in zee tussen Nieuwpoort en Oostende, kan die droom in vervulling zien gaan. Marieke Blomme, die vorig jaar in een recordtijd de hele Belgische kust afzwom, begeleidt je met tips en tricks. Vandaag ging Bram De Langhe uit Waregem de uitdaging aan...

Bram De Langhe is triatleet, en houdt van zwemmen. De Waregemnaar wou vorig jaar al het Kanaal overzwemmen, maar slecht weer gooide roet in het eten. 1700 trainingskilometers verder is hij klaar voor een laatste test.

In zee zwemmen, daar komt heel wat bij kijken. Alle instanties moeten worden verwittigd, en de omstandigheden moeten ook wel meezitten. Bram heeft geluk vandaag.

Niet iedereen kan zomaar in zee gaan zwemmen. Je moet al eens vijf kilometer in open water hebben gezwommen vooraleer je dit mag doen. Maar voor Bram is dat geen enkel probleem. Hij flirt zelfs met het record van Bart Colpaert.

Eind juli gaat Bram zijn poging wagen om het Kanaal over te zwemmen.