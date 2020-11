Marieke Moyaert is Gastvrouw van het Jaar

De gastvrouw van het jaar is volgens de culinaire gids Gault&Millau Marieke Moyaert, van restaurant Schatteman in Hertsberge.

Marieke baat het restaurant al acht jaar uit samen met haar man, chef Gregory Schatteman. In de gids halen ze de mooie score van 16 op 20. En dit jaar is ze dus ook de Gastvrouw van het Jaar.

De bekroning is een mooie troost in dit moeilijk jaar, waar het restaurant al veel de deuren heeft moeten houden. Zelfs met afhaal zit er voor de gastvrouw van een restaurant dan ook weinig in.

Straks meer.