Marine doet toekomstplannen uit de doeken

Dat is gezegd aan boord van het kustpatrouilleschip P902 Pollux vanochtend. De marinecomponent heeft nu zowat 1740 matrozen, onderofficieren en officieren in dienst. Velen daarvan gaan de komende jaren met pensioen en dit jaar zoekt de marine 250 nieuwe personeelsleden. Op termijn is er ruimte voor 600 nieuwe jobs.

Momenteel is het fregat Louise-Marie op missie in de Middellandse Zee. Verder zijn er onder meer operaties in Afghanistan, Afrika en Jordanië. Ook voor onze kust blijft de marine waakzaam, want er is steeds meer sprake van een internationale dreiging, onder meer door de aanwezigheid van Russische schepen in de Noordzee.