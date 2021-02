Marine viert 75ste verjaardag met cast Beau Séjour

In Zeebrugge viert de Belgische Marine haar 75ste verjaardag. Een bijzondere viering want door corona moet alles veilig gebeuren. Blikvangers zijn de cast & crew van Beau Séjour, de nieuwe fictiereeks op Eén waaraan de Marine heeft meegewerkt.

"Alle registers werden opengetrokken tijdens de samenwerking met het productiehuis “De Mensen” bij de realisatie van Beau Séjour 2, een fantastische fictiereeks die momenteel loopt op Eén", zegt de Marine. "Uiteraard zijn cast & crew dan ook aanwezig op onze kick-off van ons jubileumjaar".

Marine speelt belangrijke rol

"De Marine kijkt vol trots over haar schouder want we zijn een prominente speler geworden in de vrijwaring van de vrije handel vanuit en naar ons land", zegt de woordvoerder van de Marine.

"Samen met onze partners van de Kustwacht oefenen we voor de kust allerhande controles en observaties uit aan boord van onze kustpatrouillevaartuigen. 365 dagen per jaar ruimen we springtuigen met de mijnenbestrijdingsvloot en daarnaast garanderen de fregatten de veilige transit voor handelsschepen doorheen bepaalde risicovolle passages.

(lees verder onder de foto)

Boek & tentoonstelling

"De evolutie van de Belgische Marine is op z’n minst noemenswaardig, wat jullie in onder meer het nieuw boek “De Belgische Marine sedert 1946” zullen ontdekken. Ook de reserve krijgt haar verdiende plaats in de spotlight met een afzonderlijke weergave van hun geschiedenis", zegt de Marine.

Voor de verjaardag is ook een virtuele tentoonstelling opgezet rond 75 jaar Marine-uniformen. "We hebben daarin onder meer aandacht voor de eerste uniformen van de Marine en hun Engelse elementen. En ook de uniformen die gedragen werden in Banana, de Marinebasis in Congo..."

Aandacht voor jongeren

"De jeugd een perspectief aanbieden in deze onzekere tijden is voor de Marine eveneens belangrijk", zegt de woordvoerder van de Marine.

"Sinds de coronapandemie kregen vele jongeren het mentaal moeilijk en de Marine wil hen ondersteunen. We hebben in ons feestprogramma dan ook verschillende préselecties uitgewerkt van e-sports, e-gaming tot droneraces en dit met ondersteuning van onze partners uit de top van de communicatie- en eventsector."