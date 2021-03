Marinekazerne in Oostende in volle transitie

De Marine hertekent haar structuren momenteel en daarin zal de Bootsman Jonsenkazerne in Oostende een cruciale rol spelen. Het wordt de uitvalsbasis van de Navy Academy.

Mijnenbestrijding

Tot voor kort vielen de opleidingen onder de Directie Ondersteuning van de Marine (D-OST). Er zijn momenteel drie opleidingscentra. Het Competentie Centrum in Brugge (CCMAR Sint-Kruis) staat in voor nautische vormingen, technische vormingen, opleidingen brandbestrijding en de opleiding tot kok. In de binationale school in het Nederlandse Den Helder worden alle operationele vormingen (detector, verbindingen,…) gegeven om aan boord van een oorlogsbodem te kunnen functioneren. En de kazerne Bootsman Jonsen in Oostende is de referentie voor opleidingen in mijnenbestrijding. En die rol wordt in de toekomst nog versterkt met de komst van nieuwe drones.

Bij de hertekening van de structuur van de Marine werd beslist om de opleidingen onder een aparte directie onder te brengen, de Navy Academy. De Navy Academy zal naast het aanbieden van opleidingen ook het kenniscentrum worden van de Marine. De nieuw opgerichte staf van de Navy Academy nam recent haar intrek in Oostende.