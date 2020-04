Marino Punk & Luc Dufourmont op dak belfort Menen

Een optreden op hoog niveau. Dat kan je wel zeggen van het miniconcert van accordeonist Marino Punk met zanger Luc Dufourmont. Ze traden woensdag op vanop het dak van het belfort in Menen.

Marino Punk is van Menen en Luc Dufourmont (Id!ots, Ugly Papa's, Two Russian Cowboys) van Rekkem. De twee brachten een nummer van ereburger Willem Vermandere, afkomstig uit Lauwe, die andere deelgemeente van Menen. Ze kozen voor 'Lat mie mor lopen'.

Live op Facebook

Het optreden is live uitgezonden op de Facebookpagina van de Stad Menen. De video is er nog altijd te bekijken. Het is intussen al meer dan 13.000 keer bekeken.

De twee artiesten traden ook op in woonzorgcentra Andante en Ceres. Bedoeling was de bewoners een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden.