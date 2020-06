Mario Kart in het echt? Het kan in Kortrijk

Karten met special effects, het lijkt iets uit een videospel als Mario Kart, maar in Kortrijk Xpo kan het echt. Sinds dit weekend kan je er in hal 4 terecht voor BattleKart.

Elektrisch karten op een geprojecteerd circuit met virtuele wapens of andere upgrades om je tegenstanders te verslaan, dat is wat BattleKart inhoud. Meer dan 50 projectoren zorgen in hal 4 van Kortrijk Xpo voor een adembenemend lichtschouwspel.

Verschillende games

Er zijn verschillende games zoals BattleRace, waar je tegenstanders kan doen vertragen met raketten, Battle Color, waar je zoveel mogelijk vakken moet inkleuren of zelfs BattleFoot, waar je als eerste team moet scoren met een geprojecteerde voetbal.

Eerste event in Kortrijk Xpo

Het is ook de eerste keer sinds lang dat er nog iets georganiseerd wordt in Kortrijk Xpo. Er worden dus ook voldoende veiligheidsmaatregelen genomen.