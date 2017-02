Maritiem Onderzoekscentrum in de startblokken

In Oostende heeft Vlaams minister Ben Weyts de eerste spadesteek in de grond gestoken voor de bouw van het Maritiem Onderzoekscentrum.

Daar zullen wetenschappers onderzoek verrichten naar de invloed van golven, getijden en wind op schepen en constructies in zee. Samen met de universiteiten van Gent en Leuven investeert Vlaanderen 28 miljoen euro in het nieuwe maritieme onderzoekscentrum dat in 2020 operationeel moet zijn.

Het nieuw maritiem onderzoekscentrum wordt gebouwd op de terreinen van Plassendale 1, in de achterhaven van Oostende. Hierdoor krijgt dit gebied van de Oostendse haven een boost en biedt het kansen aan andere bedrijven om zich hier verder te ontplooien in deze materie. In het nieuwe onderzoekscentrum zal onder meer een grote sleeptank en een golfbak staan voor het testen van schaalmodellen en waarin golven, stromingen en wind opgewekt kunnen worden. De eerste onderzoeken zouden in 2020 van start kunnen gaan.