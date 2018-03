Marjola Maes genomineerd voor WOMED-award

Morgen is het 8 maart, internationale vrouwendag. En vanavond reiken zelfstandigenorganisatie UNIZO en de vzw Markant alvast de WOMED-award uit, de prijs voor vrouwelijke ondernemer van het jaar.

Eén van de 3 genomineerden komt van bij ons: Marjola Maes uit Ieper. Marjola is zaakvoerder van recuperatiebedrijf Degels Metal. Maar ze is veel meer dan dat alleen. Marjola wil een voorbeeld zijn voor andere vrouwen. Een veeleisende job en een gezinsleven sluiten mekaar niet uit, klinkt het. "Eigenlijk moet je dan out-of-the box gaan denken, wij hadden altijd vaste babysits", zegt ze. "Dat kost je ook wat geld, maar je krijgt er zoveel voor terug, dingen die ook een meerwaarde betekenen. Ik heb mijn kinderen dat ook gevraagd later, en ze zeiden dat ze niets gemist hadden".

Vrouwendag

Marjola probeert ook buiten haar bedrijf het verschil te maken. Ze brengt ondernemers uit de streek samen, en er komt ook een nieuw project aan, alleen voor vrouwen. "Ik zou heel graag een vrouwendag opstarten en eigenlijk de zakelijke vrouw naar hier brengen, om te tonen hoe mooi de streek is en om te tonen wat ondernemers hier te bieden hebben".