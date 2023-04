Marke-Webis is kampioen en pakt zo dubbel

Marke-Webis is gisteravond kampioen geworden in de eerste nationale van het volleybal.

Marke-Webis haalde het makkelijk met 3-0 van Nijvel en pakt zo de dubbel, want eerder won het ook al de beker van West-Vlaanderen. Maar ondanks de titel, kiest Marke-Webis ervoor om niet te promoveren naar de hoogste klasse.

"’t Is beter om in eerste nationale te spelen. De stap naar Liga A is wel nog een stuk groter. In eerste nationale waar wij nu spelen zijn er enorm veel mooie wedstrijden. Het niveau bovenaan ligt heel dicht bij elkaar. We zitten goed waar we zijn", klinkt het.

De titel is ook een eerbetoon aan voormalig speler Brecht Dewyspelaere, die een tijd geleden overleed.