Markt Ieper ingepalmd voor herdenking

Het Ieperse stadsbestuur, de Britse overheid en de BBC slaan daarvoor de handen in elkaar. Zo is er het laatste weekend van deze maand onder meer een multimediale evocatie op de Ieperse Grote Markt. Intussen wordt met man en macht gewerkt aan de bouw van een reuzenpodium. Een deel van de markt is nu al afgesloten, terwijl het evenement pas volgende week plaats vindt. Volgens de schepen van toerisme zijn met de horeca goede afspraken gemaakt. De terrassen rond de markt blijven toegankelijk tijdens de opbouw en op de dag zelf wordt in overleg met de veiligheidsdiensten rekening gehouden met de belangen van de horeca.

Gastenlijst

Prins William en prins Charles staan op de gastenlijst en ook de naam van de Britse premier Theresa May gaat in het rond. Ook ons koningshuis wordt verwacht. Over de lijst met hoge gasten is het Ieperse stadsbestuur zeer discreet.