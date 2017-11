Markt van de toekomst met innovaties uit voedingsindustrie

Het thema is: “De smaak van morgen”. Bereiden we onze maaltijden anders in de toekomst? Welke nieuwe variëteiten worden ontwikkeld? Worden onze ingrediënten 3D geprint? De Week van de Smaak is ingezet met de “Markt van de Toekomst” in het Huis van de voeding in Roeselare.

De “Markt van de Toekomst” brengt verschillende visionaire jonge mensen bijeen, die ons nu al een heel bijzondere kijk geven op de “Smaak van Morgen”. Sympli Good Food uit Brugge bijvoorbeeld heeft courgettes ontwikkeld met een structuur die niet uiteenvalt in de pan. En nieuwe smaken ontwikkelen is wat de afdeling voedingstechnieken van Ter Groene Poorte doet. Daar hebben ze ketchup gemaakt met aparte smaken. Het startupbedrijf Unicorn uit Kortrijk maakt dan weer ijs voor iedereen, dus ook voor mensen met voedselintoleranties.