Marktkramers ontevreden: "Veiliger dan supermarkten"

De marktkramers voelen zich in de kou gezet na de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. "We weten totaal niet waar we aan toe zijn en wanneer we onze activiteiten mogen hervatten", reageren ze.

De sector reageert ontgoocheld omdat er nergens sprake is van de marktkramers. Nochtans hadden ze donderdag nog aan de overheid gevraagd om snel duidelijkheid te krijgen. "Wij zijn duidelijk niet bij de sectoren die op 4 mei mogen heropstarten", stelt Rudi De Wilde, voorzitter van de Nationale Vrije Marktkramers Vereniging.

De vereniging hoopt in de loop van de dag meer informatie te krijgen. "Uit een eerste bevraging zouden wij onder de categorie handelszaken kunnen vallen. Dat zou neerkomen op een heropstart vanaf 11 mei. Volgende week wordt daarover gecommuniceerd", klinkt het.

Beurtelings op de markt

Het stoot de marktkramers tegen de borst dat zij, in tegenstelling tot supermarkten hun activiteiten, moesten staken. Een markt is volgens hen veiliger. "Alleen wij komen met de handen aan de producten", zegt De Wilde. "Het grootste percentage van de mensen is gewonnen voor handel in open lucht."

De vereniging heeft een voorstel in de maak waarbij marktkramers slechts om de twee weken hun goederen zouden aanbieden op de markten. "We verdelen de kavels, waarbij er tussen elke kraam zes meter afstand zou zijn. We willen dat uitproberen van mei tot juni, om te zien of en hoe het werkt."