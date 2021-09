Marktplein Harelbeke feestelijk geopend

Het vernieuwde marktplein van Harelbeke (ooit het lelijkste van het land genoemd) is zaterdagavond feestelijk geopend. Vooral een reuzengrote projectie op de Sint-Salvatorkerk zorgde voor veel beleving.

Het marktplein in Harelbeke was al een tijdje open, maar nog niet officieel. Dat gebeurde gisteravond met veel volk, muziek, een gevelprojectie en vuurwerk. De werken hebben meer dan 10 jaar geduurd. De reacties zijn over het algemeen positief, al hadden sommigen wel wat meer groen verwacht. Maar het vernieuwde Marktplein moet ook weer meer activiteiten naar het centrum halen.

Feestelijk geopend

Dat was ook de bedoeling van het stadsbestuur. Schepen van feestelijkheden Dominique Windels: “We willen van de opening tijdens het feestweekend van het stadsfestival Harelbeke geen saaie academische zitting maken, maar ervoor zorgen dat iedereen ervan kan genieten."

Spectaculaire mapping

Via een spectaculaire projectie van Urban Mapping kregen de toeschouwers heel kort een terugblik op het verleden van de Harelbeekse markt, gevolgd door een vooruitblik op de toekomst. Een reuzengrote projectie die gesmaakt werd.

Tijdscapsule

Met de blik op de toekomst wordt op zondag, na de feestelijke opening, een tijdscapsule ingegraven aan de voet van het standbeeld van Liederik op het marktplein. In de capsule zit een boodschap van de kindergemeenteraad van het jaar 2017-2018, aangevuld met een addendum van de huidige kindergemeenteraad. Beide kinderburgemeesters en het schepencollege zijn uiteraard aanwezig. De boodschap is bedoeld voor de burgemeester van onze stad in het jaar 2050. Pas dan kan de capsule opgegraven en geopend worden.”