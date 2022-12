Marokkanen volgen halve finale in Kortrijk: "We zijn niet ontgoocheld, zaterdag gaan we winnen"

Ze hadden gehoopt op een stunt, maar Marokko is er dan toch niet in geslaagd om de finale te halen van het WK voetbal. Gisteravond verloor Marokko met 2-0 van Frankrijk.

Grote teleurstelling natuurlijk bij de supporters, maar ze zijn ook trots op wat hun nationale ploeg heeft bereikt. In Kortrijk hebben ze de match op groot scherm gevolgd. Meer dan 100 Marokkaanse supporters in café Royal in Kortrijk stonden als één man achter hun ploeg. Marokko had op dit tornooi al bewezen wat het waard is door grote landen uit te schakelen.

Marokko wordt niet weggespeeld, integendeel. De Marokkanen houden de Fransen netjes in bedwang, dwingen zelf enkele kansen af, maar zijn ongelukkig in de afwerking. Maar wanneer het tweede doelpunt valt, dringt het door dat er geen finale meer inzit voor Marokko. Soms schuilt winst of verlies in een klein hoekje: het werd 2-0 voor Frankrijk.

"We zijn zeker niet ontgoocheld. Dat is voetbal. Ze hebben geen geluk gehad. Maar bon, zaterdag worden we ook nummer één. Zaterdag gaan we winnen", klinkt het.

Marokko is hoe dan ook de verrassing van het tornooi. Een sterke verdediging, goed voetbal en snedige aanvallen. En zaterdag staat de derde plaats op het spel.