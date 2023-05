Mars voor de vrede in Kortrijk op 8 mei

Op heel wat plaatsen zijn er herdenkingen, in Kortrijk ondermeer, daar hebben ze vanmiddag een mars voor de vrede gehouden.

Van het Schouwburgplein in Kortrijk trekt het vredescomité, een samenwerking van acht organisaties, naar de Verlaagde Leieboorden. Het comité wil vooral jongeren bereiken zodat ook zij nooit de gruwel van de Tweede Wereldoorlog vergeten.

Het einde van de Eerste Wereldoorlog is met Wapenstilstand een feestdag, maar de capitulatie van de Duitsers in 1945 is dat niet meer.

"We willen opnieuw van 8 mei een feestdag maken, het feest van de bevrijding van zoveel jaar geleden. In ons land is het weggevallen, elders is dat niet zo. Nederland is al enkele dagen bezig en in Frankrijk is het vandaag een nationale feestdag, niemand gaat werken. Hier in België is er niets. We willen echt van onderuit laten voelen dat die vrijheid, die vrede, een belangrijk iets is", klinkt het.