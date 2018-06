Martine Fournier lijsttrekker CD&V Menen

Zoals verwacht trekt burgemeester Martine Fournier (53) de CD&V-lijst in Menen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.

Fournier blikt tevreden terug op de voorbije zes jaar, en wil er dus nog een legislatuur bijdoen als burgemeester. 'We hebben hard gewerkt op het vlak van financiën, met zware besparingen, maar tegelijk ook met mooie investeringen. Ook op het vlak van veiligheid is Menen erop vooruitgegaan, zo zijn de criminaliteitscijfers aanzienlijk gedaald, ondermeer door de grote inspanningen op het vlak van camera's.' Eén van de grote uitdagingen voor de komende zes jaar worden zeker de Leiewerken.

Volgens Fournier is er geen akkoord met de huidige coalitiepartners N-VA en Open VLD om het huidige beleid verder te zetten. 'We trekken met open vizier naar de kiezer', aldus nog de huidige burgemeester van Menen. CD&V Menen stelde gisteren z'n lijst voor met 31 kandidaten. Laurent Coppens staat op de tweede plaats, Ruben Soens op de derde. Berenice Bogaert is lijstduwer.