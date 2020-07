Masker moet aan op Zeedijk Blankenberge, Nieuwpoort en Zeebrugge

Blankenberge was al één van de eersten om de mondmaskerdracht op de markt te verplichten, maar wil dat ook iedereen die zich op de Zeedijk bevindt dat nu ook doet. Andere kustgemeenten raden het dragen van een masker op drukke plaatsen alleen sterk aan.

Duidelijkheid

"Het is soms enorm druk op de Zeedijk, net als in het winkelgebied", stelt burgemeester Daphné Dumery. "Om duidelijkheid te creëren maken we het dragen van een mondmasker daarom verplicht voor het kernwinkelgebied en de Zeedijk. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is", klinkt het.

Ook Nieuwpoort maakt het gebruik van een masker op de Zeedijk verplicht. "De speeltijd is over. Het is menens nu als we de verspreiding van het virus willen tegengaan", stelt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) in een persbericht.

Een aantal andere gemeenten zoals Oostende, De Haan en Middelkerke maakten maskers eerder al verplicht op wekelijkse markten. "Maar daar blijft het bij", zo zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) van Middelkerke. "Er is ruim voldoende plaats op het strand en de dijk. We moeten de mensen nog een beetje laten leven."

Ook Knokke houdt het voorlopig bij de federale maatregelen. Het bestuur zal morgen bepalen welke straten als winkelstraten tellen.

Oostende maakte gisteren al bekend dat mondmaskers verplicht worden op alle markten en in de winkelstraten.

Ook in Zeebrugge zullen wandelaars een mondmasker moeten dragen.

