Een masker op het beeld van Jan Breydel en Pieter de Coninck op de Markt in Brugge. ’t is best een opmerkelijk zicht. Het masker is geen verwijzing naar de populaire serie La Casa De Papel, maar wel het gezicht van Lodewijk van Gruuthuse. De heer palmt deze week de stad in, naar aanleiding van de heropening van het Gruuthusemuseum. Ook aan de Sint-Salvatorskathedraal, op het Jan Van Eyckplein en op de Woensdagmarkt duikt z’n masker op.